Bimba che dice “bua” troppo spesso

Una domanda di: Rossana

Salve carissima dottoressa le scrivo per avere un consiglio in merito alla mia

bimba di 19 mesi che da qualche mese ripete di continuo le parole, in

particolare la parola bua, forse perché in passato è stata usata da noi

genitori e dai nonni ogni qualvolta la bimba rischiava di farsi male. Da

precisare che è una bimba molto curiosa e chiacchierona, ma la parola bua

viene ripetuta tante volte senza un apparente motivo. Cosa ne pensa al

riguardo? Come dovrei comportarmi? Grazie mille.



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora,

mi viene il dubbio che lei tema che questo ripetere le parole della sua bambina sia segno di qualcosa che non va, mentre è assolutamente normale che accada. A 19 mesi le poche parole che costituiscono il vocabolario già acquisito vengono ripetute anche per il loro suono, inoltre sono usate per esprimere emozioni e sentimenti. E’ ovvio che se la bambina si è sentita ripetere di frequente la parola “bua” non può che utilizzarla, per emulazione, con altrettanta frequenza. Lei mi chiede “come si deve comportanre” e francamente non comprendo il senso di questa domanda: che cosa intende dire? Se quello che cerca è un’indicazione grazie a cui impedire alla bambina di dire “bua” troppo spesso, mi creda, desista, non ne vale la pena. Le consiglio invece di arricchire il bagaglio di parole di sua figlia parlandole spesso e leggendole fiabe, filastrocche, storielle adatte all’età. Con cordialità.

