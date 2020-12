Bimba che digrigna i denti nel sonno

Una domanda di: Oscar

Salve, la nostra bambina di 6 anni quando dorme muove i denti, li sfrega… non regolarmente ma saltuariamente, apparentemente quando è più stanca o nervosa. lo sentiamo distintamente e siamo preoccupati. a cosa può essere dovuto? Grazie.



Laura Strohmenger

Caro papà, capita spesso ad adulti e bambini di digrignare i denti durante il sonno, di solito la notte. Il fenomeno è legato alle tensioni muscolari che riguardano i muscoli della bocca e del viso. Tali muscoli trovano il modo di rilassarsi tramite dei movimenti che sono possibili solo quando dormiamo. E’ un evento fisiologico, ossia non è un segno di malattia, ma espressione di uno spontaneo quanto normale allentamento della tensione muscolare. Posto tutto questo, bisognerebbe sapere se ci sono altri segni associati al bruxismo, ossia il russamento, la respirazione rumorosa, le apnee notturne. Bisognerebbe anche capire se la bambina di giorno appare affaticata senza ragione. In uno qualsiasi di questi casi è opportuno consultare il pediatra. Altrimenti può stare tranquillo. Con cordialità.

