Bimba che dopo l’addio al pannolino si rifiuta di fare la cacca: che fare?

Una domanda di: Valeria

Sono disperata: da 3 mesi, dopo lo spannolinamento, la mia bimba di 32 mesi si rifiuta di fare la cacca. Nonostante abbia lo stimolo e dice di voler fare la cacca, arrivati sul water o sul vasino, si rifiuta urlando di avere paura. Quando ha lo stimolo, rifiuta pure di fare la pipì per paura di far uscire pure la cacca. Non so cosa fare. Arriva a farsi venire forti mal di pancia perché sta pure 5 giorni e poi la fa solo con l’ausilio di un microclisma. Spero possiate aiutarmi.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora, provi a mettere il pannolino alla bambina quando dice di voler fare la cacca e poi le chieda (senza ansia, con tono naturalissimo) di sedersi sul vasino, appunto col pannolino addosso. A volte funziona. Se non dovessimo ottenere risultato, l’alternativa è di invitarla almeno a fare la cacca in bagno sempre col pannolino addosso, almeno per abituarla a un luogo dove tutta la famiglia si reca per lo svolgimento di queste funzioni. A volte aiuta lasciare in bagno un piccolo libro con belle figure, da leggere e sfogliare solo quando c’è da fare la cacca. Può servire anche, se ci sta, mettere vicino al water uno sgabellino in cui la mamma o il papà si siedono “per fare compagnia”. Le raccomando anche di prestare attenzione al buon appoggio dei piedini: può capitare che il bambino (o la bambina) si rifiuti di fare la cacca sul water perché non si sente stabile. Se vuole che la sua piccola utilizzi il water le raccomado di adottare lo specifico riduttore, meglio se in gomma morbida, perché rende la seduta più confortevole. Occorre che tutto sia lieve e giocoso, e per questo è molto importante (anche se non è facile) non mostrarsi mai preoccupati o ansiosi. Va da sé che occorre armarsi di tantissima pazienza: vedrà che piao piano questo traguardo verrà raggiunto. Mi tenga aggiornato. Tanti cari saluti.

