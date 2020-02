Bimba che ha cominciato a non dormire più

Una domanda di: Milena

La mia bambina di quattro mesi dormiva quasi tutta notte, ma da qualche settimana ha cominciato a svegliarsi più e più volte durante la notte. Non ha fame, in quanto non vuole attaccarsi al seno, però dimostra nervosismo e irrequietezza. Per il sonnellino pomeridiano non ci sono invece problemi, anzi a volte devo svegliarla perché diversamente potrebbe andare avanti anche per più di tre ore. Cosa posso fare affonché ricominci a dormire tutta notte o, almeno, per impedire che si svegli così di frequente? Grazie davvero.



Durante le prime settimane di vita i neonati utilizzano circa il 66 per cento del loro tempo per dormire e mostrano un modello di ritmo sonno-veglia definito polifasico: brevi periodi di sonno e di veglia.

Già al secondo mese di vita appare un iniziale ritmo circadiano, con maggiore quota di sonno durante la notte rispetto al giorno; tuttavia, il sonno del neonato è ancora molto influenzato e governato da altre due istintive e fondamentali necessità rispetto a luce e buio: la fame e la sazietà.

A causa quindi delle necessità legate all’alimentazione, i periodi di sonno si alternano approssimativamente ogni tre ore.

Nel caso di una bimba di quattro mesi che si sveglia spessissimo di notte, suggerisco per prima cosa una visita pediatrica che indaghi bene questi aspetti.

Il disturbo del sonno della bambina, potrebbe essere infatti un sintomo di problemi legati alla digestione. C’è poi da capire se il ritmo di crescita è regolare e non ha subito arresti. In sintesi: in simili casi occorre una valutazione pediatrica per escludere problemi di salute. Con cordialità.

