Bimba che ha fastidio alla bocca dello stomaco

Una domanda di: Ilaria

La mia bambina di 5 anni da una settimana mi dice spesso che si sente spingere alla bocca dello stomaco, diciamo. Già un po’ più di un mese fa ha avuto mal di pancia e abbiamo dato colinox perché non faceva aria e al bagno ci andava male. Ora stiamo ridando colinox e reuflor. Cosa può essere il fatto che si senta spingere?





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

il verbo “spingere” penso significhi che la bambina sente un senso di oppressione in zona addominale.

Se la pressione è avvertita sopra la linea dell’ombelico, si tratta presumibilmente di un fastidio gastrico, se invece la dolenzia è sotto l’ombelico si parla di dolore addominale. Le medicine da voi utilizzate agiscono prevalentemente sui problemi addominali, poco o nulla sui disturbi gastrici. In caso di oppressione in sede gastrica utile dieta asciutta, evitare per qualche giorno latte e grassi, evitare arance o spremute. Se poi il fastidio continua, occorre parlarne col proprio pediatra per decidere per una visita. Con cordialità.

