Bimba che ha sbattuto la testa cadendo all’indietro

Una domanda di: Elisa

Salve, vorrei un’informazione. Ho una bimba di 9 mesi che ha battuto dietro la testa sul tavolo della cucina. Ha pianto senza respiro per qualche minuto, poi tutto è tornato alla normalità. Non ha rossore, né bernoccolo. Potrebbe essersi formato un ematoma interno? Sono preoccupata. Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora, da come descrive l’accaduto, mi sembra di capire che la bambina sia caduta all’indietro da un’altezza di circa 30 centimetri, dico bene? Poiché non c’ è stata perdita di coscienza, non penso che l’incidente abbia aperto la strada a conseguenze gravi come lo può essere un ematoma interno. Credo che ce la siamo cavata con un grande spavento e che non ci sia ragione di preoccuparsi. Tuttavia, tenga la bambina in osservazione per 24 ore: se mai dovesse avere comportamenti strani, per esempio una sonnolenza eccessiva e inspiegabile (non all’ora della nanna, per intenderci) o dovesse vomitare o, ancora, essere insolitamente lamentosa diventerà opportuno portarla al pronto soccorso. Con cordialità.

