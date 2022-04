Bimba che mangia poco e cresce poco

Una domanda di: Ionela

Mia figlia non ha ancora compiuto 3 mesi. Mi mangia davvero pochissimo: nelle ultime 2 settimane, allattamento con il latte artificiale, è arrivata a mangiare dai 540 ai 640 ml di latte al giorno. Di notte dorme anche 8 ore senza mai svegliarsi per mangiare. A volte quando le do il biberon dopo 3 ore dall’ultimo a volte mangia un po’ velocemente e poi piange e si dimena tanto, a volte capita che si strozzi perché mangia troppo in fretta altre come se non volesse il latte. Le propongo il biberon e non lo vuole ma poi si ciuccia i vestiti e il mio braccio. Ha spesso la lingua che si muove tanto tirandola fuori e fa tanta salivazione. Secondo me cresce poco dai 70/130 grammi alla settomana non riesco a capire bene. Sono davvero in paranoia totale. Non è una bambina che piange tanto ma si lamenta. Lei è nata di 2900 grammi alla dimissioni pesava 2690 grammi, dopo 2 giorni che eravamo a casa pesava al controllo 2640 grammi, praticamente era calata di 50 grammi poi ha recuperato. Adesso pesa 4670 grammi. Spero che si capisce quello che ho scritto. Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

il peso della bambina è a livello del 3°percentile, cioè è basso, ai limiti della crescita. Da quello che racconta sembra che la scarsa crescita sia in relazione con il fatto che mangia poco. In questi casi è utile un confronto col pediatra di famiglia per valutare nel suo insieme la piccola. Se a livello di visita non si trovasse nulla, si affidi al consultorio familiare dove possono seguirla e aiutarla nell’alimentazione corretta della sua piccina. Con cordialità.

