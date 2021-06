Bimba che non fa pipì da 24 ore: che fare?

Una domanda di: Maria Rosaria

Salve dottore, la mia bambina di 3 anni oggi ha avuto un blocco di vescica

nel senso è stata per 24 ore senza fare pipì. L’ho fatta bere tanto ma niente! Ora dorme e non ha fatto

ancora pipì da ieri sera! È normale? Grazie per la risposta.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

se un bimbo non fa pipì per più di 12 ore anche bevendo tanto e se inizia a lamentare dolore o anche solo fastidio al basso ventre è più che opportuno rivolgersi ad un pronto soccorso, perché ci si trova di fronte a un blocco della vescica su cui occorre intervenire. Con cordialità.