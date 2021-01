Bimba che rifiuta una mammella

Una domanda di: Sara

La mia bimba di 4 mesi preferisce maggiormente il seno sinistro, ora ad esempio ho l’altro che mi scoppia ma me lo rifiuta!





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

occorre applicare sulla mammella destra, colma di latte, una borsa di acqua tiepida, dopodiché deve cercare di far attaccare la piccola

anche mettendola con posizione cosiddetta a rugby. Se proprio non si attacca, cerchi di svuotare almeno in parte la mammella mediante spremitura. Questo servrà ad allentare la tensione e anche a favorire l’attacco. Con cordialità.

