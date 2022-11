Bimba che ripete tre volte una stessa parola

Una domanda di: Paola

Sono mamma di una bambina di 2 anni e mezzo (terza figlia). Bimba

vivace, serena, attenta e sicura. Da qualche tempo ripete le parole quando

parla. Per esempio: “Mamma mamma mamma quando quando quando andiamo al parco?”

Come devo comportarmi? Grazie.





Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora,

francamente non vedo dove stia il problema, né la ragione per la quale si stia preoccupando. Quello che descrive è del tutto normale, fisiologico, è un modo per farsi ascoltare di più, per attirare l’attenzione che probabilmente la bambina non può avere costantemente concentrata su di sé (ma anche questo rientra nell’ambito della normalità). Mi chiedo che cosa lei immagini possa essere, ma comunque stia tranquilla, non è proprio nulla. Da parte sua non la richiami, non sottolinei queste ripetizioni, non si faccia vedere preoccupata né si spazientisca. Se è vero che la bambina è “vivace, serena, attenta, sicura” come lei riferisce e che l’unica per così dire “anomalia” che lei rileva è rappresentata dalla ripetizione delle parole può di certo rasserenarsi. Cari saluti.



