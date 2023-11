Bimba che si arrabbia quando i genitori si baciano: che fare?

Una domanda di: Giovanni

Abbiamo una bambina di 5 anni che ogni volta che io e la mamma o ci baciamo o ci scambiamo carezze comincia ad arrabbiarsi: come si spiega perché fa così? Come si può fare? Cordiali saluti, aspetto vostre notizie.



Angela Raimo

Gentile papà, non è difficile formulare un’ipotesi a cui sono certe avete già pensato anche voi: vostra figlia è gelosa e desidera avere ciascuno di voi in esclusiva. Ma questo non lo può pretendere, non può esserle concesso, ed è giusto che sappia che mamma e papà hanno tutto il diritto di baciarsi e accarezzarsi senza dovervi rinunciare per non far arrabbiare la figlia. Quando la sua bambina inizia a manifestare la sua rabbia a fronte delle vostre effusioni, provate a dirle con tono dolce ma fermo: “Mamma e papà si vogliono tanto bene e quando ci si vuole bene ci si coccola. Lo facciamo anche con te: ti vogliamo bene e quindi ti abbracciamo e ti diamo i bacini. Non ci piace quando non vuoi che lo facciamo. Adesso però vieni qui con noi anche tu …”. Il messaggio che dovete trasmettere deve essere molto chiaro: non può pensare di potervi tiranneggiare come meglio crede, né di imporvi di non manifestarvi reciprocamente il vostro affetto. Su quest’ultimo punto va da sé che non sarebbe neppure giusto esagerare, ma sono certa che la raccomandazione sia superflua. In altre parole, la sua bambina deve accettare che esistete anche voi come coppia, senza per questo sentirsi meno amata o, peggio, rifiutata e allontanata. Siate dunque affettuosi anche con lei, oltre che tra di voi (mi scusi se sottolineo l’ovvio), senza dimenticarvi di voi due. Per un bambino, per una bambina, una coppia di genitori che si ama è un bel dono, nonché un buon esempio che potrà influenzare i suoi rapporti futuri. Cari saluti.

