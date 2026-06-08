Bimba che si rifiuta di fare pipì da quando le è stato tolto il pannolino

Rimettere il pannolino, quando l'averlo tolto crea enormi problemi al bambino, è la scelta più opportuna.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Jessica, forse la cosa migliore è tornare al pannolino, rimandando per la pipì il momento del vasino. Sembrerebbe che la piccola segnali disagio che dà più problemi che benefici. Con l'estate piena e il mare potrebbe essere che il costumino senza pannolino possa rappresentare un passo avanti e aiuti la piccola ad accettare più volentieri l'addio al pannolino. Cari saluti.

Una domanda di: Jessica La mia bimba di 2 anni e 4 mesi la scorsa settimana ha iniziato lo spannolinamento al nido, il problema ora è che trattiene tantissimo la pipì, anche durante la notte e la mattina non vuole farla nemmeno nel pannolino in quanto durante la notte lo mettiamo. Piange si lamenta ma niente pipì. Cosa posso fare per aiutarla?

Un piccolo rituale da osservare all'occorrenza, qualche accorgimento per rendere il momento confortevole, uniti a tanta pazienza e a un atteggiamento sereno a poco a poco riescono a indurre il bambino a utilizzare il vasino e, più avanti, la tazza del wc. »

Se un bambino, a distanza di un anno dallo spannolinamento, all'improvviso si rifiuta di fare la cacca usando il vasino (e persiste in questa presa di posizione) è consigliabile sentire il parere di uno psicologo dell'età evolutiva. »

Ci sono alcuni consigli da seguire per aiutare un bambino a rinunciare al pannolino. Tra questi, il più importante è forse quello di favorire la formazioni di feci morbidi e, quindi, facili da espellere. »

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Ci sono alcuni consigli da seguire per aiutare un bambino a rinunciare al pannolino. Tra questi, il più importante è forse quello di favorire la formazioni di feci morbidi e, quindi, facili da espellere. »

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A volte è necessario che trascorra più tempo affinché ogni più piccola anomalia si risolva. Quello che conta è comunque che il feto sia vitale e cresca a un ritmo regolare. »

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Non c'è alcun rischio né per la futura mamma né per il feto se la "piaghetta" (ectropion) sanguina, eventualità frequente proprio durante la gravidanza. »

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Le linee guida indicano, come epoca corretta per l'inizio dello svezzamento, i sei mesi. Di conseguenza è meglio non anticipare troppo questa data. »

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In caso di discromie dello smalto si può attendere per vedere come evolve la situazione: se peggiora è consigliabile una visita ortodontica. »