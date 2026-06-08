Bimba che si rifiuta di fare pipì da quando le è stato tolto il pannolino

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 08/06/2026 Aggiornato il 09/06/2026

Rimettere il pannolino, quando l'averlo tolto crea enormi problemi al bambino, è la scelta più opportuna.

Una domanda di: Jessica
La mia bimba di 2 anni e 4 mesi la scorsa settimana ha iniziato lo spannolinamento al nido, il problema ora è che trattiene tantissimo la pipì, anche durante la notte e la mattina non vuole farla nemmeno nel pannolino in quanto durante la notte lo mettiamo. Piange si lamenta ma niente pipì. Cosa posso fare per aiutarla?

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Gentile Jessica,
forse la cosa migliore è tornare al pannolino, rimandando per la pipì il momento del vasino. Sembrerebbe che la piccola segnali disagio che dà più problemi che benefici. Con l'estate piena e il mare potrebbe essere che il costumino senza pannolino possa rappresentare un passo avanti e aiuti la piccola ad accettare più volentieri l'addio al pannolino. Cari saluti.

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