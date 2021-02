Bimba che si sveglia spesso: che fare?

Una domanda di: Sara

La mia bambina ha 1 anno e fino a 2 mesi fa dormiva la notte svegliandosi

solo 2 volte(per allattamento) ma circa da 2 mesi si sveglia ogni 3-4 ore. A volte beve latte pochissimo e si addormenta. Ma io mi sento super stanca

non riesco a trovare una soluzione per farla dormire tutta la notte. Preciso che è una bimba molto attiva e mangia di tutto(fa tutti pasti).

Potrebbe darmi qualche consiglio?

Grazie.



Gentile signora,

i bambini cambiano a mano a mano che crescono, quidi lei non deve aspettarsi che sua figlia abbia comportamenti sempre identici, senza mutamenti. Comprendo profondamente la sua stanchezza, ma credo anche che in questo momento la sua bambina abbia bisogno di sentire la mamma più vicina. In più, intorno ai 12 mesi iniziano ad apparire i primi sogni e questo può creare una lieve inquietudine. Le consiglio vivamente , se già non lo sta facendo, di seguire un rituale della nanna sempre uguale: pigiamino, lettura del libro, accensione della lucina della notte, lettino, coccola della mamma, magari azionando un carillon. E’ solo un esempio, ovviamente. Quando si sveglia accorra ma non la prenda in braccio, ma si chini verso di lei per farle sentire la sua presenza, l’accarezzi e le parli con tono dolce e rassicurante. Direi di non offrirle invece il latte perché a un anno non c’è più bisogno del pasto notturno. A cena le offra soprattutto carboidrati (pasta, riso), facendo attenzione che non mangi né troppo né troppo poco. Dal tardo pomeriggio in avanti, l’atmosfera in casa deve essere rilassata, le luci soffuse, la televisione spenta. Bene il bagnetto prima di cena, perché ha un effetto rilassante. Cari saluti.

Non è che i b.ni se x un certo periodo per esempio non si svegliano e poi modificano , la crescita non ha una linea retta. Si sveglia più volte, certo la madre si stanca, probabilmente sente il bisogno del contatto ,tutto normale. Sta crescendo e inizia anche a sognare

