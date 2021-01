Bimba che suda nel sonno

Una domanda di: Valentina

Mia figlia ha 2 anni e 9 mesi e durante il sonno, al risveglio,

spesso le trovo i capelli umidi perché suda. In estate ovviamente la cosa

peggiora e spesso i capelli sono quasi bagnati, ora in inverno sono

solamente umidi. Mi chiedo se questo può essere indice di qualche patologia

e se dovrei approfondire la cosa. Preciso che di notte non russa, che non è

nervosa durante il giorno e che la crescita è regolare. Di giorno non suda

in modo anomalo. Grazie mille.



Stefano Geraci Stefano Geraci Gentile signora,

la risposta alla sua domanda è in quanto lei stessa riferisce: la bambina non ha alcun sintomo e cresce regolarmente. Se il sudore fosse espressione di una patologia ci sarebbero di sicuro altri segnali. Almeno per il momento dunque, credo non ci sia di che preoccuparsi: sua figlia suda o perchè si muove molto nel sonno o perché è troppo coperta o perché dorme in una stanza dove la temperatura è troppo alta (più di 19-20 gradi). Ovvio però che se dovessero comparire segnali di malessere, se la crescita dovesse subire arresti, s ela bambino dovesse apparire abbattuta dovrà consultare il suo pediatra. Cordialmente.