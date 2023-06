Bimba che vomita di notte

Una domanda di: Maria

Salve, mia figlia 4 anni sta da 5 giorni consecutivi che rimette durante la notte, non ha nulla di gola, orecchie, spalle. L’ha visitata la

pediatra. Sta prendendo già da 2 giorni nausil gocce e gastrotuss baby ma nulla è cambiato. La cosa strana che durante il giorno mangia normalmente

sta bene ma la notte ahimè rimette. Non ha mai dato segni di reflusso e li conosco bene perché ha la sorella maggiore che ne soffre dalla nascita, il

vomito è molto giallo, sta seguendo un’alimentazione corretta ondevitare ulteriori acidi gastrici. Cosa potrebbe essere? La pediatra mi ha

consigliato di fare questa cura per 5 giorni e se continua poi indaghiamo la

probabile causa. Ora sta a 2 giorni completi e oggi ha iniziato il terzo

giorno ma ancora nulla è cambiato. Grazie anticipatamente per la vostra

risposta.





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

potrebbe trattarsi ancora di forma virale che lascia più labile la funzionalità gastrica la notte quando la digeribilità è più difficile per minori succhi gastrici presenti e per posizione supina della bimba.

Conviene a cena stare leggeri e dare pochi cibi asciutti e non bere troppo. Se proprio la bambina reclama da bere si può proporle una soluzione a base di magnesio e potassio, da assumere a piccoli sorsi (meglio se usando un cucchiaino). Con cordialità.

