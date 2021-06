Bimba con capezzolo dolente: che fare?

Una domanda di: Isa

Mia figlia di 11 anni lamenta dolore al capezzolo sinistro, nella

parte bassa che risulta più dura dell altra. Ha già avuto la sua prima

mestruazione, è da allarmarsi? Grazie.





Gentile lettrice,

stia tranquilla, quanto riferisce non è significativo dal punto di vista medico e si risolverà in fretta. Nel frattempo, per alleviare il fastidio può applicare sulla parte, all’occorrenza, un gel all’aloe. Cari saluti.

