Bimba con i pugnetti sempre chiusi: è segno di un problema?

Una domanda di: Caterina

Salve ho una bimba di quasi 4 mesi e tiene ancora i pugni chiusi e dentro il

pugno tiene il pollice chiuso: volevo sapere se è normale?



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora,

mi chiedo se questa bambina è stata controllata dal pediatra ma immagino di sì, quindi se ci fosse in lei qualche segnale anomalo di certo il collega lo avrebbe rilevato. Spesso i bimbi piccoli dormono con i pugni chiusi, ma durante le ore in cui sono svegli le manine le aprono, soprattutto a partire dal secondo mese di vita. O forse sua figlia non lo fa? Tiene sempre i pugni chiusi? Se le pone vicino alle mani un giochino tenta di afferrarlo o no? Dalla sua lettera non è chiaro. E’ ovvio quindi che se la bambina tiene perennemente le mani serrate e a questo segno se ne associano altri – non sorride, non afferra il dito della mamma, ha lineamenti del viso contratti – che possono suggerire la presenza di un problema deve senz’altro confrontarsi con il suo pediatra. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

