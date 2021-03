Bimba con instabilità: può essere emicrania

Una domanda di: Pina

Gentilissimo dottor Messina, grazie mille per la sua risposta. Le preciso che

mia figlia ha 9 anni compiuti a dicembre, che non ha fatto esami del sangue

negli ultimi 3-4 anni, né ha mai fatto visita ortopedica per verificare

eventuale presenza di scoliosi. Inoltre non ha problemi di masticazione o

dentizione, perché ogni tanto la porto dal dentista per rimuovere piccole

carie ma il dentista non ha riscontrato alcun problema. Per finire, in famiglia c’è mia

suocera che soffre di emicrania e mio padre (ora non è più in vita) che

soffriva di sinusite cronica.

Grazie e buon lavoro.





Aldo Messina Aldo Messina

Buongiorno Pina,

probabilmente è solo una forma emicranica che si manifesterà con la sua cefalea allo stabilizzarsi del ciclo ormonale.

In genere questo quadro risponde bene alla terapia con magnesio . Che io sappia non è in commercio un magnesio per uso pediatrico. Utilizzi mezza dose per adulti per un mese e veda come risponde. Mi faccia sapere. Cari saluti.



