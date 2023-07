Bimba con lingua marrone al termine della cura con antibiotico

Una domanda di: Valentina

Ho una figlia di 5 anni e OGNI volta che prende antibiotico, alla fine della terapia le viene la lingua scura, marrone. L’abbiamo curata a

>volte con Daktarin oral gel e a volte con pastiglie di bactobliss sempre su indicazione della pediatra. Mi chiedo se sia normale che le venga sempre

questa colorazione della lingua dopo antibiotico, che tra l’ altro non prende spesso ma ovviamente solo quando necessario. Ho un altro figlio più

piccolo di 3 anni e non gli succede mai. Sono un po’ preoccupata e vorrei capire la causa e se questo è spia di altri problemi di salute più gravi (es: deficit del sistema immunitario). Grazie.





Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora, il fenomeno è un effetto secondario della terapia antibiotica (come sono sicuro le avrà detto la sua pediatra che come riferisce ha consultato al riguardo). Non è frequente ma ben noto, specie con l’amoxicillina. Non è legato a nessuna alterazione dell’ immunità o altra patologia e recede spontaneamente in pochi giorni come ha già potuto constatare. Penso che un transitorio dismicrobismo con alterazione dell’equilibrio tra germi e miceti nella flora microbica orale giochi un ruolo principale, tuttavia non mi sembra che questa eventualità incida sulla condione di salute generale della bambina. Tutto veniale, dunque, e di nessuna preoccupazione: specialmente non deve precludere l’utilizzo dell’amoxicillina se necessario.

