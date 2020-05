Bimba con stipsi

Una domanda di: Federica

Mia figlia di 2 anni ha sempre sofferto di stipsi con feci dure ogni 3-4 giorni, con difficoltà ad espellere. Ho provato ad usare il macrogol ma con una bustina risultava morbida ma non era mai una “cacca finita” ma rimaneva sempre qualcosa all’interno, ho provato dietro consiglio di una farmacista uno sciroppo (a base di vari ingredienti tra cui fico e propoli, tamarindo e tarassaco, allego foto ) ho trovato anche qui degli effetti positivi ma non sempre. Una domanda: dare tutti i giorni macrogol o lo sciroppo può causare problemi a livello intestinale? Mucosa dello stomaco etc? Ho provato a farle usare il vasino ma si rifiuta o a volte sta seduta senza esito e poi la fa sdraiata sul pavimento.

Grazie per l’attenzione.

Cordiali saluti.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

probabilmente qui il problema è legato al rifiuto di espellere che la bambina mette in atto quando la pone sul vasino. Il macrogol e l’altro prodotto in sciroppo utilizzati possono solo in parte funzionare per via del primo ostacolo di ordine psicologico. Per l’uso prolungato di tali prodotti la letteratura non pone limiti, anche se bisogna lavorare meglio sulle motivazioni a “fare la cacca”. Se su questo versante non ci siamo ancora, conviene non forzare. Con cordialità.



