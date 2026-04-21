Bimba di 10 anni che ha già avuto il menarca: aumenterà la sua statura?

Dopo l'arrivo della prima mestruazioni non si verifica più un aumento importante di statura, tuttavia realizzarsi nel lavoro e nella vita di relazione non dipende certo da una questione di centimetri.
Una domanda di: Anna Sono una nonna un pochino preoccupata. La bambina a ottobre 2025 ha compiuto 10anni e il mese prima, cioè settembre, ha avuto il suo primo menarca. Vedo che non è cresciuta molto in altezza in questi 5 mesi. È alta circa 145 cm. E il suo peso è di 40 chilogrammi. Il suo papà, mio genero, è alto 181 cm, mia figlia, la mamma, 156 centimetri. La mia preoccupazione è data dal fatto che la prima figlia, pur avendo avuto il menarca a quasi 12 anni, ora ne ha 15 ma è alta soltanto circa 150 centimetri, non si è allungata in questi 3 anni e non credo lo faccia più. Vorrei essere rassicurata almeno sulla piccola di 10 anni. Si allungherà ancora o resterà bassa come la sorella maggiore? Grazie se mi risponderà.
Gianni Bona
Cara signora,
è verosimile che anche la sua seconda nipotina non crescerà ancora molto: è probabile che più o meno raggiungerà la statura della sorella, forse un paio di centimetri in più. Quello che aiuta a sviluppare al meglio il potenziale di crescita anche in statura è l'attività fisica unita a un'alimentazione sana. Direi, comunque, di non dispiacersi per la statura di queste due ragazzine perché non è certo dal numero di centimetri che dipende la possibilità di realizzarsi nel lavoro e nell'ambito degli affetti. Fascino, simpatia, intelligenza, acume, intuitività, ironia gentile e autoironia sono le doti che davvero contano. Con cordialità.
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