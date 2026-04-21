Bimba di 10 anni che ha già avuto il menarca: aumenterà la sua statura?

Professor Gianni Bona A cura di Gianni Bona - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 21/04/2026 Aggiornato il 21/04/2026

Dopo l'arrivo della prima mestruazioni non si verifica più un aumento importante di statura, tuttavia realizzarsi nel lavoro e nella vita di relazione non dipende certo da una questione di centimetri.

Una domanda di: Anna
Sono una nonna un pochino preoccupata. La bambina a ottobre 2025 ha compiuto 10anni e il mese prima, cioè settembre, ha avuto il suo primo menarca. Vedo che non è cresciuta molto in altezza in questi 5 mesi. È alta circa 145 cm. E il suo peso è di 40 chilogrammi. Il suo papà, mio genero, è alto 181 cm, mia figlia, la mamma, 156 centimetri. La mia preoccupazione è data dal fatto che la prima figlia, pur avendo avuto il menarca a quasi 12 anni, ora ne ha 15 ma è alta soltanto circa 150 centimetri, non si è allungata in questi 3 anni e non credo lo faccia più. Vorrei essere rassicurata almeno sulla piccola di 10 anni. Si allungherà ancora o resterà bassa come la sorella maggiore? Grazie se mi risponderà.

Gianni Bona
Gianni Bona

Cara signora,
è verosimile che anche la sua seconda nipotina non crescerà ancora molto: è probabile che più o meno raggiungerà la statura della sorella, forse un paio di centimetri in più. Quello che aiuta a sviluppare al meglio il potenziale di crescita anche in statura è l'attività fisica unita a un'alimentazione sana. Direi, comunque, di non dispiacersi per la statura di queste due ragazzine perché non è certo dal numero di centimetri che dipende la possibilità di realizzarsi nel lavoro e nell'ambito degli affetti. Fascino, simpatia, intelligenza, acume, intuitività, ironia gentile e autoironia sono le doti che davvero contano. Con cordialità.

Bimba di 10 anni che ha già avuto il menarca: aumenterà la sua statura?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Mestruazioni assenti dopo il menarca

04/07/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Gianni Bona

È del tutto normale che dopo la prima mestruazione il ciclo sia ancora irregolare per alcuni mesi.   »

Sanguinamento a quasi 10 anni: è già menarca?

08/04/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Gianni Bona

Non è certo che la comparsa di leggere perdite di sangue in una bambina di quasi 10 anni sia dovuta alla prima mestruazione: molto dipende dalla presenza di alcuni segni e dal peso raggiunto dalla ragazzina.   »

Menarca: si aumenta ancora di statura dopo il suo arrivo?

18/08/2024 Gli Specialisti Rispondono di Professor Gianni Bona

Dopo l'arrivo della prima mestruazione, le ragazzine crescono di statura mediamente almeno un centimetro all'anno fino a cira i 17 anni.  »

Menarca senza peli ascellari: è possibile?

29/07/2024 Gli Specialisti Rispondono di Professor Gianni Bona

I segni che rivelano l'imminenza del menarca sono due: la comparsa di peli pubici e lo sviluppo di un primo abbozzo del seno. L'assenza di peluria sotto le ascelle non esprime invece che la prima mestruazione è ancora lontana.   »

Macchioline di sangue scuro in una bimba di 10 anni: è il menarca?

26/06/2024 Gli Specialisti Rispondono di Professor Gianni Bona

La comparsa di qualche piccola macchia di sangue non è necessariamente espressione della prima mestruazione, che può manifestarsi dopo mesi dall'apparizione di un leggero spotting.   »

Le domande della settimana

OKI (ketoprofene): perché non si può prendere in gravidanza?

20/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Tutti i FANS (per esempio ibuprofene, acido acetilsalicilico, ketoprofene, nimesulide) sono sconsigliati in gravidanza, in particolare a partire dal secondo trimestre, perché possono provocare un grave danno al cuore del feto: la chiusura prematura del dotto di Botallo.   »

Sintomi di gravidanza ma poi le mestruazioni sono arrivate: perché?

17/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Nausea, capogiri e altri sintomi che si manifestano nelle prime settimane successive al concepimento possono anche essere anche dovuti a una ragione diversa dalla gravidanza.   »

Bimbo di 4 anni che suda tantissimo di notte: cosa può essere?

17/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

L'eccessiva sudorazione notturna può essere dovuta a una cena troppo ricca di carboidrati, a un ambiente eccessivamente caldo, ma anche solo a una predisposizione individuale influenzata dalla familiarità.   »

Contatto indiretto con carne cruda: sono a rischio Toxoplasmosi?

16/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

In medicina il rischio zero non esiste, ma per fortuna le mamme non immuni alla toxoplasmosi ogni mese ripetono il test.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 