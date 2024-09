Bimba di 10 mesi che non vuole più la frutta: che fare?

Una domanda di: Caterina

Buongiorno dottore io ho una bambina di 10 mesi che da un po’ di giorni ha smesso di punto in bianco di mangiare frutta e non mangia a merenda.

All’inizio dello svezzamento abbiamo provato con frutta fresca che assumeva con molto piacere, poi siamo passati un giorno all’omogenizzato perché

eravamo fuori casa, e da lì ha preso solo quello. Da circa due settimane ho iniziato di nuovo con la frutta fresca perché a breve inizierà il nido e mi

hanno detto che loro daranno la frutta fresca, ma niente, addirittura non vuole più nemmeno quella in omogenizzato! Per quanto riguarda la merenda

prima mangiava tutto, ovvero yogurt frutta con biscottino granulare, fruttini, adesso non vuole più niente. Vorrei sapere come comportarmi.

Grazie mille e buona giornata.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

non forzi la piccola a mangiare se non ne vuole sapere: può vedere se accetta del latte come alternativa alla merenda di frutta e yogurt. La banana, che non ho visto citata cone rifiuto, potrebbe essere una alternativa. Lasci passare un aio di settimane e poi riprovi a proporle la frutta, è possibile che dopo questo lasso di tempo l’accetti di nuovo volentieri. Insistendo con un determinato alimento improvvisamete rifiutato si rischia che il bambino sviluppi nei suoi confronti un’avversione difficile da risolvere.. Assecondandolo è invece più facile che, dopo un certo periodo, ricominci ad apprezzare quanto a un certo punto non gli piaceva più. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: