Bimba di 10 mesi che trema

Una domanda di: Maria

Salve dottore mia figlia di 10 mesi quando è eccitata o felice trema… la pediatra mi ha prescritto la visita neurologica: mi devo preoccupare ?



Claudio Migliori Claudio Migliori

Buongiorno,

posso dire che il suggerimento della sua pediatra mi pare logico e adeguato. Probabilmente non c’è nulla di cui preoccuparsi ma uno specialista è la persona più qualificata per escludere patologie e dare una risposta soddisfacente ai genitori.

Cordiali saluti.



