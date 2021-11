Bimba di 10 mesi che vule mangiare solo il latte materno

Una domanda di: Anna Maria

Sono la nonna di una bimba di 10 mesi che vuole prendere solo ed esclusivamente il latte della mamma. Quando le si propone una alternativa, inghiotte appena 2 cucchiaini di minestrina e poi serra la bocca. La bambina cresce bene, pesa circa 10 chilogrammi, ma la mamma vorrebbe avviarla ad una alimentazione più varia e comunque iniziare a togliere pian piano il suo seno… È normale tutto ciò? Grazie.



Leo Venturelli

Cara signora, a 10 mesi direi che è doveroso che il bambino assuma anche alimenti diversi dal latte, perché se non accade c’è il rischio che vada incontro a carenze, di ferro in particolare. Uno dei sistemi che funzionano è quello di lasciare che sia la bambina a prendere con le sue manine e a portarsi alla bocca un pezzetto di banana, delle verdure bollite, un pezzetto di broccolo per esempio o di pastaasciutta. Insomma, bisogna incuriosila con assaggio, inducendola a essere lei stessa a voler provare. Una buona idea è anche che almeno le prime volte all’ora dei pasti siano il papà o la nonna o il nonno a occuparsi della bambina, affinché non abbia a portata di mano l’aternativa del seno materno. Da qui il passo verso uno svezzamento più completo e varia può essere breve. Con cordialità.

