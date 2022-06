Bimba di 10 mesi con sfumature rosa nella pipì

Una domanda di: Angela

Salve, volevo il vostro aiuto. Ho un problema con la mia bambina di 10 mesi, lei prende ancora latte dal seno e, diciamo, che sto cercando di farle bere più acqua possibile. Un paio di settimane fa ho trovato nel pannolino tracce rosa. Ho fatto l’analisi delle urine è risultata un’infezione e il pediatra mi ha dato Clavulin antibiotico per 6 giorni. Dopo una settimana ho ritrovato oggi di nuovo rosa nel pannolino: come può essere? Cosa può essere?



Gentile signora,

il colorito delle urine può tendere al rosa per presenza di sedimenti salini amorfi, più facili da trovarsi in situazioni di eccessivo caldo che può provocare concentrazione urinaria. A volte, poi, il ristagno sul pannolino può aumentarne la colorazione per processi ossido riduttivi legati alla esposizione all’aria. Questi sedimenti nulla hanno a che vedere con l’infezione, che comunque deve essere ricontrollata con esame urine completo e urinocoltura, se non ha in corso la cura con antibiotico. Altrimenti occorre aspettare alcuni giorni dopo il termine della cura antibiotica per avere la sicurezza di ottenere un risultato attendibile. Cari saluti.



