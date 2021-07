Bimba di 11 anni con i capelli unti e di odore spiacevole

Floria Bertolini Floria Bertolini

Gentile Signora,

spesso in età prepubere i bambini iniziano presentare manifestazioni che caratterizzano la pelle dell’adolescente, quali comedoni, capelli un po’ grassi, un odore della pelle differente, per effetto dell’attività ormonale sulle ghiandole sebacee e apocrine, modificate dall’attività ormonale che comincia a verificarsi per preparare il fisico alla maturità sessuale.

E’ una fase che può durare per un lungo periodo prima che si verifichi lo sviluppo sessuale, di cui la comparsa della mestruazione è l’espressione più vistosa nelle bambine. Dopo lo sviluppo sessuale (il menarca, cioè la rpima mestruazione, per una ragazza) i cambiamenti sulla pelle e sui capelli saranno più evidenti per i primi anni e si ridurranno progressivamente negli anni successivi, ma perdureranno per tutto il periodo fertile.

Non rimane che trattare “i capelli unti e di conseguenza maleodoranti” con gli shampoo adatti alla dermatite seborroica. Inutile insistere lavando i capelli con gli shampoo delicati dell’età pediatrica.

Molti shampoo impiegati per la dermatite seborroica vengono usati come coadiuvanti anche nella psoriasi del cuoio capelluto (non esiste la psoriasi dei capelli, ma appunto del cuoio capelluto).

Le consiglio di consultare nuovamente il dermatologo, ma nel frattempo può acquistare in farmacia uno shampoo specifico da usare seguendo attentamente le istruzioni. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

