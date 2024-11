Ragazzina di 11 anni con le vampate

Una domanda di: Roberta

Mia figlia è soggetta a vampate di calore che possono avvenire per una corsa, per una giacca in più e deve andare subito in bagno, posso stare tranquilla anche se succede ogni volta fa queste cose? Ha 11 anni.



Cara signora, mi chiedo se questa ragazzina, oltre all’urgenza di andare in bagno, manifesti altri sintomi, per esempio una sete intensa che le suggerisce di bere spesso…Se così fosse, le consiglio senz’altro di parlarne con il vostro pediatra per valutare l’opportunità di effettuare un esame completo delle urine. Per quanto riguarda le vampate, penso siano una prima avvisaglia di pubertà, cioè della presenza delle prime secrezioni ormonali che è giusto attendersi a 11 anni. Lei non mi dice se sono già comparsi alcuni segnali, come il bottone mammario e la peluria sul pube, tuttavia anche se ancora non ci fossero le vampate potrebbero comunque essere legate a un nuovo assetto ormonale. Cordialmente.

