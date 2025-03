Bimba di 11 mesi che si irrigidisce e trema quando è felice: c’è qualcosa che non va?

Giorgio Rossi Giorgio Rossi

Buon giorno signora,

escluderei che sia la mancanza di ossigeno (ipossia) alla nascita a determinare gli atteggiamenti che lei descrive e che la bambina assume in occasioni particolari, lei dice, per esempio quando felice ... Questo farebbe pensare a una una reazione fisica di accompagnamento all’emozione, ma deve farla vedere a un neuropsichiatra, così sarà più sicura. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto