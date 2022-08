Bimba di 13 mesi che dorme di giorno e non di notte

Una domanda di: Giuseppe

Mia figlia 13 mesi da quando ho iniziato a lavorare e rientrare alle 2 del mattino la maggior parte delle volte mi aspetta, mentre prima era molto regolare alle 11 dormiva e faceva delle belle nottate. Mentre all’inizio mi aspettava, giocavamo un po’ e si addormentava, ora resta tante ore in più a volte anche fino alle 5 sveglia, si alza a mezza mattina e poi si riaddormenta svegliandosi anche alle 15 e noi accodati a lei perché ovviamente siamo stanchi e io lavoro la sera. Come fare per rimettere le cose in ordine?



Gentile papà,

se la bambina si addormenta più volte durante il giorno è perché le ore notturne non sono sufficienti. E al riguardo va precisato che il sonno del giorno non è lo stesso della notte, si pensi solo che i picchi maggiori di ormone della crescita si riscontrano nelle ore notturne, in particolare con l’inizio del sonno. In più un bambino che dorme male durante la notte durante il giorno sarà tendenzialmente stanco e di cattivo umore. Nella maggior parte dei casi i disturbi del sonno derivano da fattori esterni legati ad esempio alla routine serale e alle abitudini imposte dai genitori. Partiamo dalla routine che favorisce il sonno notturno, che appunto deve essere sempre la stessa perché la ripetizione di gesti è rassicurante e rende più facile l’addormentamento. Si può leggere un libro, cantare una ninna nanna, l’importante è che la bambina riconosca nel rituale questo messaggio: adesso è l’ora della nanna. Se si sveglia durante la notte coccolarla, calmarla con parole affettuose ma possibilmente non prenderla in braccio: meglio chinarsi su di lei per farle sentire la presenza fisica. I genitori al momento della nanna devono mostrarsi tranquilli, affettuosi, sicuri, fermi. Dopodiché bisogna armarsi di grande pazienza: i cambiamenti in relazione al sonno non avvengono in un minuto, ci vuole tempo affinché un bambino si regolarizzi. Con cordialità.

