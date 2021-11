Bimba di 13 mesi che reclama 10 poppate per notte

Una domanda di: Mary

Salve, sono in un periodo di stress altissimo, ho una bimba di quasi 13 mesi

che crescendo anziché diminuire, ha aumentato le quantità delle poppate

notturne impedendomi di riposare come si deve….si sveglia almeno dieci

volte a notte anche perché purtroppo non prende il ciuccio…ho provato

spesso con il latte vaccino ultimamente senza riuscire a farlo assaggiare,

sono in un punto di rottura sento di stare per toccare il fondo della mia

pazienza…amo allattarla non vorrei smettere, vorrei soltanto che dormisse

tutta la notte, chiedo troppo? È possibile allattare senza tutto questo

trambusto? Grazie in anticipo…



Gentile signora,

lei ha la consapevolezza di essere arrivata al limite delle sue forze, inutile insistere su questa strada. E’ ovvio che la bambina continuerà a cercare il seno che però, evidenteemnte sta usando come un ciuccio, mentre appunto non dovrebbe avere questa funzione. Cerchi un colloquio col suo pediatra per illustrargli la situazione e per vedere concretamente come risolvere il problema: credo che parlare a tu per tu e non tramite mail sia la cosa migliore per trovare insieme una soluzione: ne ha il diritto! Tenga presente che il bambino sta bene se la mamma sta bene e lei non può stare bene senza dormire o dormendo a singhiozzo. Il seno di notte andrebbe tolto, si confronti con il suo pediatra che conoscendo lei e la bambina saprà aiutarle a riuscire in questo intento. Tenga comunque presente che non è che privando un bambino ormai già gradicello delle poppate notturne gli si dimostra meno amore: ci sono tanti altri modi per farlo sentire circondato da affetto, sicuro, protetto. Abbracci, baci, carezze e paroline dolci da sussurrargli piano quando si sveglia potrebbero a poco a poco abituare la sua bambina a non reclamare più il seno di notte, ma di limitarsi a chiederlo a colazione, a merenda o comunque in una qualsiasi delle ore diurne. Con cordialità.

