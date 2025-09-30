Bimba di 15 mesi che dà colpetti e pugni sulla pancia della mamma incinta

Una domanda di: Silvia Ho una bambina di 15 mesi e sono da poco incinta per la seconda volta. La mia prima figlia è molto vivace e spesso per quanto io cerchi di stare attenta mi dà dei colpetti e calci sulla pancia. Ho paura che possa mettere a repentaglio la mia gravidanza. Grazie.



Angela Raimo Angela Raimo

Cara signora,

ritengo che i calci e i colpi che può sferrare una bimba di 15 mesi non siano pericolosi per la sua gravidanza (il bimbo è ben protetto nell'utero) ma il punto non è questo. La sua bambina deve imparare che il suo comportamento non è accettabile perché può far male alla mamma (più difficile è parlare del possibile danno al fratellino che per lei non è un'entità immaginabile). Quindi quando comincia a dare calci e colpi con affettuosa fermezza le potrebbe dire: "No, questo non si fa. Proprio no". Probabilmente non basterà una volta sola ma lei non dovrebbe stancarsi di ripetere più e più volte questa frase fino a quando la sua bambina non l'avrà assimilata. Lei, cara mamma, non spiega cosa esprimono questi comportamenti assunti da sua figlia, se sono un gioco o gesti dettati dalla rabbia, in ogni caso non bisogna consentirglieli. Se pensa che siano frutto di rabbia o frustrazione dovrebbe cercare di capire da dove originano le due emozioni negative per poi agire di conseguenza, aiutando la sua bambina a gestirle senza dimostrarsi aggressiva con lei. In ogni caso, sono fasi normali lungo il cammino della crescita, cioè non destano preoccupazione, quello che conta è non subirle passivamente ma mostrarsi saldi - amorevolmente saldi - nel contenerle. Con cordialità.

