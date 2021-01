Bimba di 15 mesi che si fa male

Una domanda di: Sabry

Salve, mia figlia ha 15 mesi, quando le viene negato qualcosa o non riesce a

fare qualcosa sì dà le testate. Lo fa anche qunado viene rimproverata oppure a

volte quando si annoia. C’è da preoccuparsi? Lo ha sempre fatto, sin da

piccola.



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora,

due passaggi mi hanno particolarmente colpita della sua email: scrive che sua figlia dà le testate “sin da quando era piccola” e poi specifica che lo fa anche quando viene rimproverata. Questa bimba ha 15 mesi! Non è mica diventata grande, è ancora piccolina e va ricordato sempre. Parla di rimproveri, ma all’età di sua figlia non devono esistere. E’ vero che è giusto che lei le insegni a poco a poco il significato del “no”, soprattutto per metterla al riparo dai pericoli, ma per sgridarla nel vero senso del termine è realmente molto presto. Sì dunque alle lodi, quando osserva una delle semplici e chiare regolette adatte all’età, ma di certo i rimbrotti non sono opportuni. Comunque sia, quando inizia ad assumere gli atteggiamenti che lei descrive, si accucci alla sua altezza e l’abbracci forte, distraendola con un raccontino o cantandole una piccola canzone. In alternativa, sempre per distrarla, la prenda per mano e la porti a scegliere un librettino (dda sfogliare poi insieme) o un gioco. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante.

