Bimba di 18 mesi che non indica e non imita

Dopo un inizio normale, a 10 mesi diceva mamma e papà, all’improvviso ha smesso. Non ci guardava in faccia e non rispondeva se chiamata. Adesso è meglio. Ha 18 mesi si gira se chiamata, ma non sempre. Ci guarda negli occhi anche troppo, porta i giochi per giocare, viene sempre in braccio. Si arrampica su qualsiasi cosa, però non indica e non imita, non parla, dice solo qualcosa ma non comprensibile. Oggi girava per la stanza e rideva di cuore da sola. Le piace toccarsi. La dobbiamo sorvegliare. Mi devo preoccupare? Sono italiano ma vivo in Romania. Grazie.



Buongiorno, a 18 mesi che sua figlia non abbia un linguaggio adeguato per la sua età, magari anche sotto la stimolazione di due lingue, è fisiologico. Che non imiti e non indichi non è consueto, meglio proporre questi elementi al pediatra ed eventualmente ad un neuropsichiatra/pedopsichiatra. Che si tocchi

se in eccesso non è adeguato, dovete continuare a provare a distrarla, distoglierla impegnarla con altri stimoli, senza sgridarla o sottolineare che non si fa. Ripeto, consiglio una valutazione “in presenza” al pediatra che potrà valutare se è utile sentire il parere di uno specialista. Cordialmente.



