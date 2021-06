Bimba di 18 mesi che non vuole più il latte

Una domanda di: Pietro

Buongiorno Dottore, mia figlia di quasi 18 mesi prendeva 400cc di latte al

giorno in 3 poppate più i due pasti (mangia un po’ di tutto in parte

ingerendo e in parte buttando a terra). Inizia la fase di inserimento all’asilo

e ad un tratto rifiuta il latte artificiale che prima prendeva con piacere.

Anche se insisto nel volerlo dare lei lo rifiuta e non lo beve,

atteggiamento molto strano e coincidente con un inserimento dove fa fatica a

stare senza mamma all’asilo. Come posso fare? Cosa mi consiglia?



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile papà,

a 18 mesi non c'è da preoccuparsi del rifiuto del latte perché esiste lo yogurt che rappresneta un'ottima alternativa. Si può proporre con l'aggiunta di frutta o di cereali, e va offerto naturalmente con il cucchiaino. er quanto riguarda il latte, posto che non accade nulla di significativo se a 18 mesi viene rifiutato (e lo stesso vale anche qualora la sua bambina non lo volesse proprio più), si può provare a fargli cambiare sapore aggiungendo due cucchiaini di orzo, oppure di cereali solubili o, ancora, un cucchiaino di cacao. In nessun caso, è opportuno insistere affinchè lo inghiotta controvoglia: è più che consigliabile infatti assecondare i gusti del bambino. Se l'alimentazione è varia, ben bilanciata e la bambina mangia "un po' di tutto", ripeto, non è assolutamente necessario che assuma il latte. Cari saluti.