Bimba di 18 mesi che trattiene la pipì pur di non farla nel vasino: che fare?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 07/11/2025 Aggiornato il 07/11/2025

Rimettere il pannolino (di fatto tolto molto presto) può essere la strategia giusta per indurre un bambino a rilassarsi al momento di fare pipì sul vasino.

Una domanda di: Anna
Ho una bimba di 18 mesi, a giugno abbiamo tolto il pannolino e andava tutto bene, faceva la pipì regolarmente nel vasino. Per un periodo ha avuto problemi, ha avuto la farfallina rossa e quindi ho fatto gli esami delle urine e andava tutto bene, però lei tratteneva la pipì e poi quando la faceva le bruciava; ora si rifiuta di bere tanto e di fare la pipì. A scuola andava, ma è da inizio settimana che anche là piange disperata se la portano in bagno; dopo che fa la pipì mi guarda e mi dice "mamma non brucia", ma per farla sedere faccio diverse peripezie: cosa posso fare?

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Gentile signora,
renda il momento del vasino o water per pipì una routine felice, non obbligata, almeno quando la bambina è a casa. Se le peripezie si associano a disagio e rifiuto, torni al pannolino da mettere al momento di fare la pipì sul vasino, per rassicurarla e non indurla a trattenersi. Stiamo parlando di una bimba davvero molto piccola a cui il pannolino è stato tolto a poco più di un anno di vita, molto precocemente dunque, almeno rispetto a quello che in genere è il "giusto momento" che raramente è, appunto, prima dei 18-24 mesi. Cordialmente.

