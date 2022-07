Bimba di 18 mesi con muco nelle feci

Una domanda di: Concetta

Mia figlia ha 18 mesi e questa mattina mi ha fatto la cacca ricoperto con un velo gelatinoso. Ho visto che sono muchi. Era da tempo che non li emetteva, cioè da quando ha avuto un virus intestinale. Mi devo preoccupare? Da cosa dipende questo muco? Attendo una risposta. Grazie.



Gentile signora, le feci possono contenere muco e dipende dalla secrezione di particolari ghiandole intestinali, per esempio le cellule mucipare caliciformi e quelle di Galeazzi – Lieberkuhn. Il muco intestinale non significa sicuramente infezione, per cui se non arriva diarrea, non ci sono preoccupazioni, a patto che tutto fili liscio nella crescita ponderale e in generale rispetto all’attività dell’intestino (no stitichezzza, no diarrea, per esmepio). Se gli episodi si ripresentano con periodicità o comunque con se le feci fossero sempre mucose, conviene fare il punto col pediatra di famiglia per decidere che indagini svolgere. Con cordialità.

