Bimba di 22 mesi che ha iniziato a voler dormire nel lettone

Una domanda di: Mariassunta Mia figlia di 22 mesi da circa una settimana non vuole più dormire nel suo lettino (cosa che prima ha sempre fatto volentieri) ma solo nel lettone con noi incollata a me fino a che non prende sonno... Io la provo ad appoggiare delicatamente nel suo lettino ma si sveglia e piange disperata... Non so più come fare... Ho paura che abbia già preso il vizio di dormire con noi nel lettone e che non riusciamo più a toglierla... Ho il dubbio che sia perché è stata poco bene settimana scorsa e non andando al nido si è attaccata di più a me... Cosa mi sapete rispondere e consigliare voi? Grazie in anticipo...



Angela Raimo Angela Raimo

Cara mamma,

la sua bambina ha solo 22 mesi, la fase che sta attraversando è del tutto normale, non si tratta di "aver preso il vizio", i bambini non prendono vizi, seguono il loro istinto, danno spazio al loro desiderio (direi legittimo) di vicinanza con la mamma. Lei scrive che teme di non togliersela più dal lettone, mi permetta di essere franca: questa sua espressione mi lascia un pochino perplessa, stiamo parlando di una bambina ancora molto piccola che in questo momento sente il bisogno di avere accanto la sua mamma, si tratta di una circostanza che non dovrebbe rappresentare un grosso problema. Voglio dirle una cosa a cui tengo molto e che ricordo sempre alle mamme: l'epoca dei bambini piccoli dura un soffio in relazione all'intera esistenza, già tra pochi anni sua figlia non anelerà più a stare "incollata a lei" ma avrà, come è normale sia, altri interessi, altri desideri. Questo per dire che anche se per qualche giorno o settimana le concede di dormire con lei non si deve preoccupare più di tanto, dovrebbe cercare di vivere la circostanza con più leggerezza e meno apprensione. Il mio consiglio è di riabituare sua figlia al lettino a poco a poco, magari iniziando a farle compagnia con una fiaba e tante coccole quando la fate coricare. Sì alla lucina della notte e all'orsetto (o altro pupazzo). Non mi ha specificato se il lettino è nella vostra camera o in un'altra stanza: se fosse nella vostra può avvicinarlo al lettone in modo da far sentire maggiormente alla bambina la sua presenza. Una volta un bimbo di quattro anni che voleva dormire in camera dei genitori, i quali invece preferivano che stesse nella sua cameretta, mi ha detto: "Perché proprio io che sono piccolo devo dormire da solo e loro che sono grandi possono invece dormire insieme?". Così è la logica dei bambini, di cui credo sia importante tenere conto. In altre parole, provi ad armarsi di pazienza, scacci l'idea del "vizio" e provi a riabituare la sua piccina al lettino adottando il criterio della gradualità. Mi tenga aggiornata. Cari saluti.







Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto