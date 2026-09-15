Bimba di 4 anni che fa (di nuovo) la pipì a letto: che fare?

A cura di “La Redazione” Pubblicato il Aggiornato il

A quattro anni non desta preoccupazione il fatto che una bambina bagni ancora il letto di notte: le strategie da adottare sono varie e tra queste è particolarmente importante non esprimere giudizi che possano mortificarla.

Una domanda di: Laura

Sono la mamma di 2 bimbe di 9 e 4 anni. La piccolina ha tolto il pannolino di giorno a 3 anni. Dopo una settimana anche di notte. Per 2 mesi (estivi) tutto ok poi dopo l'inserimento alla materna continue pipì a letto di notte quindi ho rimesso il pannolino. lo bagnava almeno 1 giorno su 7. Abbiamo riprovato questa estate a 4 anni. Tutto perfetto per altri 2 mesi poi per le ferie ha cominciato a bagnare il letto quasi tutte le notti. In vista nel nuovo inizio alla scuola materna (2°anno) che faccio? Sono sconfortata...temo in problemi legati all'emotività... lei di giorno riesce a trattenere anche fino ad 8 ore... Credo sia un modo per "punirci" di qualcosa. Non so come comportarmi, oltre a non sgridarla ma a spiegarle il problema. Torno al pannolino? O mi armo di tanta pazienza e tante traversine? Grazie.

Leo Venturelli Leo Venturelli Cara mamma,

a 4 anni la pipì a letto è ancora considerata possibile, specie dopo aver avuto periodi asciutti. Certo la tensione di inizio scuola materna può avere un ruolo, per questo bisogna solo attendere 1-2 mesi per vedere come va. Nel frattempo alcune regole: farle fare pipì durante il giorno ogni 3 massimp 4 ore, farla bere poco a cena, usare invece che traversine o pannolini, le mutandine assorbenti, meno fastidiose di un pannolone e più pratiche delle traversine. Poi evitate giudizi o commenti, tipo " dai che ce la puoi fare" per non metterla in imbarazzo. Insomma occorre un'affettuosa indifferenza (anche se non sempre è facile). Mi tenga aggiornato, con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto Come risolvere il problema della pipì a letto dei bambini? Pipì a letto: un aiuto dalla stimolazione magnetica? Il comportamento del bambino di 5 anni

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