Bimba di 4 anni che fa (di nuovo) la pipì a letto: che fare?

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 15/09/2026 Aggiornato il 15/09/2026

A quattro anni non desta preoccupazione il fatto che una bambina bagni ancora il letto di notte: le strategie da adottare sono varie e tra queste è particolarmente importante non esprimere giudizi che possano mortificarla.

Una domanda di: Laura
Sono la mamma di 2 bimbe di 9 e 4 anni. La piccolina ha tolto il pannolino di giorno a 3 anni. Dopo una settimana anche di notte. Per 2 mesi (estivi) tutto ok poi dopo l'inserimento alla materna continue pipì a letto di notte quindi ho rimesso il pannolino. lo bagnava almeno 1 giorno su 7. Abbiamo riprovato questa estate a 4 anni. Tutto perfetto per altri 2 mesi poi per le ferie ha cominciato a bagnare il letto quasi tutte le notti. In vista nel nuovo inizio alla scuola materna (2°anno) che faccio? Sono sconfortata...temo in problemi legati all'emotività... lei di giorno riesce a trattenere anche fino ad 8 ore... Credo sia un modo per "punirci" di qualcosa. Non so come comportarmi, oltre a non sgridarla ma a spiegarle il problema. Torno al pannolino? O mi armo di tanta pazienza e tante traversine? Grazie.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Cara mamma,
a 4 anni la pipì a letto è ancora considerata possibile, specie dopo aver avuto periodi asciutti. Certo la tensione di inizio scuola materna può avere un ruolo, per questo bisogna solo attendere 1-2 mesi per vedere come va. Nel frattempo alcune regole: farle fare pipì durante il giorno ogni 3 massimp 4 ore, farla bere poco a cena, usare invece che traversine o pannolini, le mutandine assorbenti, meno fastidiose di un pannolone e più pratiche delle traversine. Poi evitate giudizi o commenti, tipo " dai che ce la puoi fare" per non metterla in imbarazzo. Insomma occorre un'affettuosa indifferenza (anche se non sempre è facile). Mi tenga aggiornato, con cordialità.

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