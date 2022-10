Bimba di 4 anni che non vuole più il latte a colazione

Una domanda di: Francesca

Mi scusi non so più come devo fare mia figlia di 4 anni non vuole mangiare più il latte la mattina e, anzi, non vuole fare colazione: come posso risolvere questo problema. Lei prima mangiava 4 bottiglie di latte al giorno… Grazie mille se mi potete aiutare.



Leo Venturelli Leo Venturelli Cara signora, il passaggio dal biberon alla tazza (o al bicchiere o alla scodella) porta sempre ad una diminuzione drastica della quantità di latte assunta, o, addirittura, ad un rifiuto. Ma non rappresenta un grosso problema, perché e alternative esistono e una di queste è rappresnettata dallo yogurt. Oppure si può provare a proporre una colazione del tutto diversa, salata, per esmepio pane tostato e prosciutto, uova, ricotta, frutta. Se anche le alternative venissero respinte, occorre valutare se il rifiuto dipende dal fatto che la bambina quando si siede a tavola a colazione è ancora semiaddormentata. In questi casi a volte si cerca di somministrare qualcosa tipo cracker anche prima di entrare alla scuola d'infanzia, cioè lontano dal risveglio. Potrebbe anche essere opportuno svegliarla un po' prima in modo che al momento della colazione sia più propensa a mangiare e non si senta incalzata dalla fretta di uscire. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.