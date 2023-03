Bimba di 4 anni e mezzo con mal di testa occasionali: c’è da preoccuparsi?

Se la cefalea non si associa a particolari sintomi, come per esempio vomito e arresto della crescita, non desta peoccupazione.

Una domanda di: Valentina

Ho una bimba di 4 anni e mezzo che occasionalmente soffre di mal di testa. Quando capita chiede di restare sdraiata perché dice che da sdraiata le fa meno male. Capita solitamente quando ha la febbre,quando è stanca, ma talvolta anche senza apparente motivo. Poi passa spontaneamente senza antidolorifici (salvo in caso di febbre dove diamo antipiretico). Mi chiedevo: è normale che una bambina così piccola soffra di mal di testa? Ha iniziato a soffrirne dai 4 anni, anche se è una cosa sporadica. Io ho sempre sofferto di mal di testa fin da bambina, ma mai prima dei 7/8 anni minimo. Ho letto che le cefalee insorte prima dei 5 anni sono quelle più a rischio di essere cefalee secondarie e la cosa mi preoccupa. Se può essere utile ha già fatto visita oculistica di “sceeening” (ma non per la cefalea, ma solo perché la mia pediatra la consiglia a tutti verso i 3-4anni) e andava tutto bene. Grazie molte.

Giorgio Longo Giorgio Longo Cara signora, è vero che la cefalea è un sintomo infrequente nei bambini più piccoli, ma già a partire dai 4 anni non è eccezionale. La familiarità emicranica può certamente avere il suo ruolo. Altre caratteristiche di venialità nel suo caso sono che la cefalea il più delle volte accompagna la febbre o quando la bambina è troppo stanca, come pure il fatto di recedere spontaneamente.

Segni di preoccupazione non ne vedo nessuno: il dolore che si fa continuo; che produce risvegli notturni; associato a vomiti anche fuori delle crisi; arresto della crescita.

