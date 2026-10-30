Bimba di 4 mesi che ha il sonno disturbato nel pomeriggio: che fare?

È fisiologico (e per questo molto frequente) che proprio a partire dai quattro mesi di vita cambi il rapporto del bambino con il sonno. In quest'epoca diventa estremamente importante favorire l'addormentamenti in autonomia, senza supporti esterni.
Una domanda di: Irene Buongiorno, mia figlia da quando è nata fa fatica ad addormentarsi ma fino ai 4 mesi una volta addormentata dormiva anche due ore consecutive di giorno, ora non riesce a dormire per più di 15/20 minuti nonostante quando si sveglia si veda che ha ancora molto sonno, ma per farla riaddormentare ci vuole anche una ventina di minuti. È una cosa normale? Cosa posso fare? Nel tempo la situazione migliorerà? Grazie.
Giulia Zannoni
Cara Irene,
quello che descrivi è molto comune a partire dai 4 mesi ed è legato a un cambiamento reale nel modo in cui il cervello di tua figlia dorme. Fino a questa età i neonati trascorrono gran parte del sonno in una fase profonda e relativamente continua. Intorno ai 4 mesi il sonno si riorganizza in cicli più simili a quelli adulti con fasi leggere e profonde alternate e alla fine di ogni ciclo il bambino si sveglia parzialmente. Se non ha ancora gli strumenti per ricollegare il sonno al ciclo successivo si sveglia del tutto. Quindi sì, è normale, nel senso che è fisiologico e succede a molti bambini. Ma "normale" non significa che migliorerà spontaneamente senza fare niente: dipende molto da come viene gestito l'addormentamento per i sonnellini. Se per addormentarsi ha bisogno di un supporto esterno, come essere tenuta in braccio, dondolata o attaccata al seno, tenderà a cercare lo stesso supporto ogni volta che si sveglia tra un ciclo e l'altro.
Il punto di partenza per lavorarci è proprio lì: aiutarla gradualmente a familiarizzare con il momento dell'addormentamento nel suo spazio di sonno, così che quando si sveglia dopo 20 minuti riconosca l'ambiente e abbia più risorse per riaddormentarsi in autonomia. Non è un percorso immediato, ma è quello su cui si costruisce il sonno a lungo termine. Con cordialità.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se durante la notte si verificano uno-due risvegli che si risolvono adottando piccole strategie consolatorie non vi è nulla di cui allarmarsi. Ma se il bimbo non si riaddormenta entro un'ora è necessario parlarne con il pediatra. »
I possibili effetti indesiderati del vaccino contro il meningococco B non sempre si manifestano, sono comunque generalmente lievi e simili a quelli eventualmente determinati dagli altri vaccini. Tra questi, non ci sono i disturbi del sonno. »
Prima di affrontare il tema dell'induzione occorre capire la ragione per la quale viene decisa: il solo peso di 3.500 grammi del bambino non è una giustificazione sufficiente, a meno che non si associno particolare problemi come il diabete gestazionale. Esistono metodi naturali, come fare l'amore, che... »
I segni che l'infezione da herpes zoster (responsabile della varicella) possono essere così marcati da risultare non completamente eliminabili con i mezzi di cui, almeno per ora, si dispone in ambito medico. »
Non sorprende che un bambino abbia bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla novità rappresentata dalla scuola materna, quindi la cosa migliore da fare è avere pazienza nella certezza che ogni singola regressione dei primi giorni si risolverà in modo spontaneo. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer