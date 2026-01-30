Bimba di 4 mesi che reclama il latte ogni 3 ore: che fare?

Una domanda di: Roberta

Ho una bambina di 4 mesi e mezzo che beve latte artificiale, ha sempre bevuto molto (nonostante reflusso dalla nascita), ma da una settimana a questa parte non fa altro che fare poppate, anche di notte non ne salta una, ogni 3 ore puntuale come un orologio svizzero piange perché vuole il latte. Addirittura arriviamo a 9 poppate al giorno, con 5 misurini e mezzo di latte in polvere. Devo preoccuparmi o è solo un momento dovuto ad uno scatto di crescita?