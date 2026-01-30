Bimba di 4 mesi che reclama il latte ogni 3 ore: che fare?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 30/01/2026 Aggiornato il 30/01/2026

Un lattante che vuole mangiare ogni tre ore per un certo periodo può essere assecondato, dopodiché il numero dei pasti andrebbe limitato.

Una domanda di: Roberta
Ho una bambina di 4 mesi e mezzo che beve latte artificiale, ha sempre bevuto molto (nonostante reflusso dalla nascita), ma da una settimana a questa parte non fa altro che fare poppate, anche di notte non ne salta una, ogni 3 ore puntuale come un orologio svizzero piange perché vuole il latte. Addirittura arriviamo a 9 poppate al giorno, con 5 misurini e mezzo di latte in polvere. Devo preoccuparmi o è solo un momento dovuto ad uno scatto di crescita?

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Gentile signora,
si può provare a lasciare la situazione così per ora, per vedere se è transitoria. Dovesse continuare, si possono aumentare le quantità di latte per poppata, tipo 210 gr con 7 misurini ma poi si devono fare solo 5 pasti al giorno, come sarebbe la regola. Forse si potrà da anticipare lo svezzamento, per esempio iniziandolo intorno ai 5 mesi e mezzo, ma di questo ne deve parlare con il suo pediatra non posso essere io a deciderlo a distanza. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

