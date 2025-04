Bimba di 4 mesi e mezzo che non sorride mai: può trattarsi di autismo?

Una domanda di: Maria Sono mamma di una bambina di 4 mesi e mezzo. Da quando è nata ha attacchi di pianto continui apparentemente immotivati con urla, vuole stare sempre in braccio in movimento, non ha mai sorriso. Il mio timore , pur non essendoci nessuno in famiglia, che possa avere qualche disturbo di tipo autistico. Mangia regolarmente e dorme di notte svegliando solo per mangiare (prende latte materno). Potrebbe darmi qualche indicazione? Grazie.



Cara mamma,

il segnale da considerare è la mancanza del sorriso che a quattro mesi e mezzo di vita se tutto va bene è presente. Che voglia stare in braccio non è invece significativo, così come il pianto che potrebbe anche esere legato a qualche piccolo disturbo fisico (una colichetta, per esempio). Oltretutto lei lo definisce "continuo" però di fatto questa bambina dorme tranquilla più o meno tutta la notte ... Non mi riferisce se mentre la allatta la guarda o comunque sostiene lo sguardo che lei le rivolge, né se si gira quando la sente arrivare parlando a voce alta, né se segue con gli occhi gli oggetti colorati che le mettete davanti. Con così poche informazioni, anche se una di queste è significativa mi è impossibile esprimermi. Direi però che senz'altro deve far visitare la bambina al suo pediatra, esponendogli i suoi dubbi e rispondendo alle domande (probabilmente le stesse) che le ho rivolto implicitamente io. Starà a lui stabilire s esia opportuno o no richiedere il parere di un neuropsichiatrra infantile. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Con cordialità.





