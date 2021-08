Bimba di 5 anni che mangia poco e cresce poco

Una domanda di: Carmen

Mia figlia ha quasi 5 anni, non ha mai avuto un grande appetito da

quando l’ho svezzata, e ora pesa 14 kg scarsi e sembra quasi che non senta lo

stimolo di mangiare. Inoltre accusa stanchezza alle gambe, nonostante sia

abbastanza attiva e abbia una spiccata intelligenza. Ha un’ipertrofia

moderata delle tonsille, è seguita dall’otorino, ma a suo parere questo

problema non ha nulla a che fare con la magrezza e l’inappetenza. Le do

regolarmente degli integratori, ma potrebbe essere il caso di fare delle

analisi del sangue,per verificare che non abbia qualche carenza specifica?

Vi ringrazio.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma,

gli esami del sangue raramente mettono in evidenza alterazioni che abbiano una relazione con l’inappetenza o la crescita scarsa di un bambino (o di una bambina), a meno che le due eventualità (scarso appetito e rallentamento dello sviluppo) non siano recenti, ovvero non rappresnetino un cambiamento repentino rispetto all’abituale. Se sua figlia fin da piccolissima ha mantenuto questo trend di crescita e se quest’ultimo è stato regolare e costante anche se basso, si può pensare che non ci dovrebbero essere problemi, perché così è in genere. E’ ovvio però che sia la valutazione clinica, nonché la decione di effettuare esami del sangue e delle urine, dipendono dal pediatra curante che ha la possibilità di visitare la bambina “in presenza” e che ben conosce la sua storia clinica. Da parte mia posso solo parlare in generale. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto