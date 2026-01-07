Bimba di 5 anni che vuole vestirsi poco perché ha sempre caldo

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 07/01/2026 Aggiornato il 08/01/2026

Non c'è nulla di cui preoccuparsi se un bambino si sente a suo agio con indumenti meno pesanti di quelli che di norma si indossano quando fuori fa freddo, quindi è giusto lasciare che, nei limiti del buon senso, indossi quel che vuole.

Una domanda di: Elisabetta
Mia figlia di 5 anni ha sempre caldo. Anche a dicembre esce con maglietta a maniche corte o felpa o piumino primaverile e si deve svestire non appena entra in macchina o in un locale al chiuso. Ci sono giorni on cui beve normalmente altri in cui beve tantissimo. Io non la obbligo a vestirsi di più ma non so se preoccuparmi.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Gentile signora,
la termoregolazione può essere differente da persona a persona, da bambino a bambino. Poi alcune condizioni, come la dermatite atopica favoriscono la necessità di stare con poco abbigliamento addosso. Se sua figlia sta bene così, cioè con pochi indumenti, continui a lasciarla fare, è la scelta più giusta. Quando uscite, si limiti a portar dietro un maglioncino o una felpa pesante se proprio le condizioni atmosferiche cambiassero in peggio. Allo stesso modo, sul bere tanto o poco c'è una variabilità notevole, anche legata all'apporto idrico nei pasti e alla attività motoria generale. In media 1litro - 1 litro e mezzo di acqua al giorno potrebbe essere la dose indicativa corretta per una bimba di cinque anni. Tenga presente che anche frutta e verdura contribuiscono all'idratazione soprattutto perché ricche di sali minerali. Non vedo comunque ragione di preoccuparsi, visto che in generale la sua bambina sta benissimo. Cari saluti.

