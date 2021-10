Bimba di 5 mesi che dorme troppo

Una domanda di: Manuela

La mia bimba ha 5 mesi. È nata prematura con la rottura

delle acque. Ho 44 anni, lei è la mia terza figlia.

Dorme dalle 21 di sera alle 9 del mattino successivo. Fa uno o due risveglii notturni per mangiare:m l’allatto al seno. Poi la mattina, sta sveglia al massimo due ore e poi vuole dormire. Dorme una mezzora, si sveglia piangendo e tra

un pianto e un po’ di seno si riaddormenta. Nel pomeriggio dorme dalle 3 alle

4 ore con me vicino. Poi arriva la sera. Bagnetto e aggiunta di latte, rimane un pochino sveglia poi si riaddoormenta. Per me non è tanto, non penso vada bene.





Gentile signora,

sono necessari almeno sei mesi perché un bambino stabilisca il proprio ritmo circadiano, il ritmo sonno-veglia.

Ma se il bambino dorme troppo o non distingue efficacemente notte e giorno, un po’ di aiuto potrebbe essere

necessario per abituarsi a nutrirsi a intervalli regolari, a tutto vantaggio di una crescita regolare. Se un bambino è eccessivamente assonnato, è indispensabile assicurarsi che non ci siano problemi medici che lo facciano dormire così a lungo. Un ittero anche subclinico o infezioni o qualsiasi procedura medica recente, possono rendere il bambino più sonnolento rispetto a quanto ci si può aspettare.

A questo punto, le consiglio di rivolgersi al suo pediatra curante per fargli controllare se la crescita della sua bambina sta avvenendo in modo armonico e soprattutto per fargli verificare che non ci sia niente che non va sotto il profilo della salute. Con cordialità.

