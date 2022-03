Bimba di 5 mesi che ha ancora le colichette

Una domanda di: Marianna

La mia bimba di 5 mesi soffre ancora di coliche notturne. La allatto esclusivamente al seno e a giorni comincerò con lo svezzamento. Abbiamo provato qualsiasi cosa per le coliche colimil, colinox e così via, alla fine ho provato a rivolgermi a uno osteopata che tratta le coliche…mi ha fatto fare degli esercizi per distendere l’intestino, la prima settimana la bimba è stata bene. Ora sono ricominciate: sono disperata. Preciso che siamo quasi certi che siano coliche perché la piccola fa tanta aria e quando ha dolore tira le gambe indietro: avete altri rimedi da consigliarmi??



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

forse il passaggio ad una alimentazione diversa dal latte, anche se solo un pasto, potrebbe cominciare a far diminuire questo fastidio. In genere molti bambini che a 5 mesi hanno ancora coliche assumono parecchio latte e questi liquidi favoriscono il problema. Veda se il passaggio ad un pasto solido migliora la situazione (come spesso avviene). Anche la somministrazione di probiotici a volte aiuta, anche se miracoli non ne fanno. Cari saluti.

