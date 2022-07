Bimba di 5 mesi che pesa più di 10 chili: conviene fare accertamenti?

Una domanda di: Chiara

Salve dottore, ho un dilemma che mi assale, la mia bimba nata il 10/02/2022 di 4,200 kg ad oggi che ha 5 mesi pesa 10,300 kg ed è lunga 75 centimetri. L’allatto esclusivamente al seno. Secondo lei devo approfondire con analisi specifiche per capire come mai cresce così tanto?



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

prima di tutto mi permetta di dirle che lei è una mamma davvero attenta alla salute della sua bambina e questo merita un apprezzamento. Per quanto

riguarda la sua domanda, la risposta è no, non occorre fare accertamenti particolari. Posto questo, avrei bisogno di sapere se lei durante la

gravidanza ha sofferto di diabete gestazionale o se è, comunque, aumentata in modo eccessivo (a parere del ginecologo), se dopo il parto ha recuperato

rapidamente il peso di prima della gravidanza e se attualmente segue un’alimentazione varia, sana, ragionevolmente calorica. Può accadere, infatti,

che se la dieta della mamma non è corretta dal punto di vista nutrizionale, in quanto troppo ricca di grassi animali e di dolciumi, attraverso il latte

materno possano raggiungere il bambino sostanze che favoriscono il suo incremento di peso inusuale. Lungi da me la volontà di colpevolizzarla, cara signora,

è solo che non sapendo nulla della sua storia posso solo formulare ipotesi che trovano più comunemente riscontro. Un’altra cosa che non mi ha riferito

è il numero di poppate che vengono somministrate a questa bambina nell’arco delle 24 ore. Mangia anche di notte? E a ogni poppata più o meno quanto

latte assume? Comunque sia, tra un mese inizierà lo svezzamento, che le raccomando dovrà essere affrontato confrontandosi con il pediatra curante,

in modo da essere sicuri di non proporre alla bambina un’eccessiva quantità di pappa. Naturalmente potrà continuare ad allattarla al seno, tenendo conto

che anche la poppata è un pasto, quindi sarebbe meglio non proporla subito dopo la pappa.

Se vuole, mi riscriva pure con le informazioni che mancano, soprattutto relative al suo aumento di peso in gravidanza e al suo peso attuale, così mi sarà

possibile aggiungere ulteriori riflessioni. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto