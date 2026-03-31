Bimba di 5 mesi che si sveglia di notte per reclamare il latte: perché?

Una domanda di: Francesco Mia figlia di 5 mesi ogni tre ore, di notte, si sveglia e vuole il latte. Proviamo a farla riaddormentare ma finché non beve non smette. Non ha un sonno pieno. Abbiamo creato una routine serale, con luci soffuse, bagnetto, latte e poi nanna, ma non cambia nulla. Cosa potreste consigliarci? Grazie.



Francesco Peverini Francesco Peverini

Caro papà,

quello descritto è un quadro comune e fisiologico per una bambina di cinque mesi. Alcune considerazioni:

• Fino ai 6 mesi è molto probabile che i risvegli avvengano per fame. Se la vostra bimba si riaddormenta subito dopo, è probabile che avesse davvero bisogno di latte.

• Assicurarsi che la bambina assuma abbastanza calorie durante il giorno e faccia una poppata abbondante prima di andare a dormire, sarà una prova che al momento, probabilmente, ha bisogno di latte.

• Distrazioni diurne: a questa età i bambini sono curiosi e se di giorno mangiano poco perché si guardano sempre intorno, è fisiologico che reclamino il latte di notte, per recuperare calorie.

C’è poi da ricordare che in questa fase, molti bambini attraversano quella che chiamiamo "regressione del sonno". Non si tratta di un peggioramento dei meccanismi che regolano il sonno, ma di un segnale di maturazione: il cervello sta riorganizzando le fasi del sonno che nel tempo somiglieranno sempre più a quelle degli adulti e la bambina potrebbe avere risvegli più frequenti mentre impara a gestire queste nuove transizioni. Il fatto che si possa addormentarsi subito dopo aver avuto il latte potrebbe rappresentare un segnale che ha solo bisogno di un “ponte rassicurante” (il latte) per tornare ancora nel suo sonno profondo.

Alcuni suggerimenti:

• Valutare l'apporto di calorie e acqua durante il giorno

• La routine è una forte alleata

• Flessibilità e pazienza. A 5 mesi il latte è ancora il principale regolatore emotivo e fisico. Con l'inizio dello svezzamento e il consolidamento di nuovi ritmi biologici, le poppate notturne tenderanno a diradarsi naturalmente. Detto tutto questo, vi consiglio comunque di confrontarvi anche con il vostro pediatra. Con cordialità.





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