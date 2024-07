Bimba di 5 mesi che tiene la testina piegata verso il basso

Una domanda di: Ambra

La mia bambina ha quasi 5 mesi, regge bene la testa, sa rotolare da supina a prona da prima che facesse 4 mesi, sorride ai volti e vocalizza ogni tanto, se la tengo per le mani prova a tirarsi su con il collo, inizia ad afferrare gli oggetti e li porta alla bocca. Sono però preoccupata per una postura che ha da sempre, quando è in braccio tiene le braccia giù come se non avessero tono, e tende a tenere la testa rivolta verso il basso, con il mento sopra la clavicola, per intenderci. Nella parte della nuca inoltre, ha una specie di gobbetta, il pediatra di base dice che è solo adipe, ma io credo che la sua postura di tenere la testa con lo sguardo rivolto verso il basso possa derivare da questa contrattura che ha a livello della nuca. Questa sua postura la porta,inoltre, a non avere sempre lo sguardo aperto su ciò che ha di fronte e quindi, spesso, fa fatica a guardare negli occhi le persone, quando viene presa in braccio, mentre ha un buon contatto oculare quando è distesa. È normale che una bambina a quasi 5 mesi tenga il capo chinato in questo modo?



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

la tonicità dei muscoli del collo a 5 mesi dovrebbe permettere alla piccola di poter sostenere il capo in modo evidente. Devo dirle che dovrebbe riprovare a sentire il suo pediatra, oppure far valutare la piçcola da chi si occupa di posture e di sviluppo, tipo psicomotricista o quantomeno un osteopata con esperienza infantile.

Un esercizio che dovrebbe migliorare la tonicità dei plessi muscolari è quello di porre la bambina prona (a pancia in giù) per incoraggiarla a mettersi sui gomiti e a sollevare il capo dal piano di appoggio. In genere ci si riesce ponendosi davanti a lei, all’altezza del suo viso. Insomma deve escludere che ci sia una ipotonia legata a spalle e muscoli del collo, ma questo si può fare solo con una visita “in presenza”. Cordialmente.

